Ausschusschef: Bildung muss Chefsache werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses, Kai Gehring, beklagt angesichts der großen Probleme im Bildungssystem eine immer noch fehlende Aufmerksamkeit für das Thema in der Politik. Bildungsstudien und auch der Nationale Bildungsbericht belegten, dass es dringend einen gesamtstaatlichen Bildungsruck brauche, sagte der Grünen-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Vor diesem Hintergrund nannte er es mehr als bedauerlich, dass Bildung auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag fehle.

"Bildung muss Chefsache werden, denn ohne Bildungswende hat es jede Wirtschaftswende schwer, weil die notwendigen Fachkräfte fehlen", sagte Gehring. Bildung sei das Fundament für den zukünftigen Wohlstand und dürfe nicht weiter bröseln. Er verwies auf die steigende Zahl von Schulabbrechern. Dass Bund und Länder mit dem Startchancen-Programm für rund 4000 Schulen in schwierigen Lagen in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Euro in Schulen investierten, sei ein "beherzter bildungspolitischer Meilenstein", dem weitere folgen müssten./jr/DP/zb