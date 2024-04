Außenminister Cameron telefoniert mit iranischem Kollegen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister David Cameron hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Hussein Amirabdollahian den iranischen Angriff auf Israel scharf verurteilt. "Ich habe deutlich gemacht, dass der Iran diese rücksichtslosen Angriffe stoppen, deeskalieren und die "MSC Aries" freilassen muss", schrieb Cameron am Sonntag bei X (früher Twitter). Das Containerschiff "MSC Aries", das unter portugiesischer Flagge fährt und in britischem Besitz ist, war am Samstag von der Marine der iranischen Revolutionsgarden beschlagnahmt worden. Britische Kampfjets hatten sich in der Nacht zum Sonntag an der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern beteiligt, die gegen Israel abgeschossen worden waren./bvi/DP/he