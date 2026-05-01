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Außenminister der EU beraten über Lage in Ukraine und Iran-Krieg

28.05.26 05:49 Uhr

LIMASSOL (dpa-AFX) - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem informellen Treffen in Zypern über die Lage in der Ukraine sowie im Nahen und Mittleren Osten beraten. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Frage, ob und wie sich die EU stärker in diplomatische Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einbringen kann. Bislang werden Gespräche mit Moskau vor allem von US-Präsident Donald Trump und seinen Unterhändlern geführt.

Mit Blick auf den Nahen Osten soll es insbesondere um den Iran-Krieg und die Blockade der für Gas- und Öltransporte wichtigen Straße von Hormus gehen. Zu den Beratungen sind auch Vertreter aus Indien und Saudi-Arabien eingeladen. Zudem steht ein Austausch über die geplante EU-Sicherheitsstrategie auf der Tagesordnung.

Das Treffen wird von der derzeitigen zyprischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert und von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas geleitet. Deutschland wird von Europastaatsminister Gunther Krichbaum vertreten, der für den erkrankten Außenminister Johann Wadephul teilnimmt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha war am Mittwochabend zu einem Abendessen mit seinen EU-Kollegen eingeladen./aha/DP/men