Außenminister der Nato-Staaten beraten über neue Bündnisstrategie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der 30 Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu zweitägigen Beratungen in Brüssel zusammen. Zum Auftakt des Treffens soll es am Abend bei einem Arbeitsessen um das geplante neue strategische Konzept für das Bündnis gehen. Am Donnerstag stehen dann Gespräche über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der Nato-Ostflanke auf der Tagesordnung.

Zeitweise werden an den Beratungen auch die Außenminister aus den Partnerländern Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea teilnehmen. Zudem werden der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Kollegen aus Finnland, Schweden und Georgien als Gäste zu dem Treffen erwartet. Kuleba soll unter anderem über die jüngsten Entwicklungen im Krieg mit Russland sowie über die Bemühungen um Friedensverhandlungen berichten.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits am Dienstag gesagt, dass die Ukraine weiter auf Hilfe und Solidarität der Nato-Staaten zählen kann. "Die Alliierten sind entschlossen, die Ukraine weiter zu unterstützen", sagte er bei einer Pressekonferenz. Dazu gehöre auch die Lieferung von Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrsystemen und anderer Ausrüstung. Die Nato wolle zudem zusätzliche Unterstützung bei der Abwehr von Cyberangriffen leisten./aha/DP/nas