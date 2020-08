Außenminister Maas kritisiert Anfeindungen gegen Gesundheitsminister Spahn

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- ADO Properties verdient operativ mehr -- Philips rudert bei Jahresausblick zurück -- Siemens Energy, BMW, Wirecard im Fokus

Adler Real Estate plant Kapitalerhöhung. Credit Suisse beantragt in Spanien offenbar Vollbankenlizenz. Nestlé will US-Firma Aimmune Therapeutics übernehmen. Chinesische Banken leiden unter Corona-Krise. Corona zwingt türkische Wirtschaft in die Knie. Strafzinsen für Neukunden? Direktbank ING trifft Vorbereitungen. Opel-Chef Lohscheller grundsätzlich offen für Vier-Tage-Woche.