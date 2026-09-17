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Außenminister telefonieren kurz vor geplantem Treffen von Trump mit Xi

PEKING (dpa-AFX) - Kurz vor dem erwarteten Treffen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit US-Präsident Donald Trump haben die Außenminister beider Länder telefoniert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, bezeichnete Wang Yi im Gespräch mit Marco Rubio die Diplomatie der Staatschefs als Stabilitätsanker der chinesisch-amerikanischen Beziehungen.

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Nach Wangs Worten sollten beide Seiten die nächsten hochrangigen Kontakte gut vorbereiten, die Kommunikation verstärken, die Zusammenarbeit vorantreiben und Differenzen einhegen. Zudem sprachen die Minister über die Lage im Nahen Osten.

Xi und Trump wurden in dem Xinhua-Bericht nicht ausdrücklich genannt. Nach US-Angaben soll Xi am 24. September Trump in Washington treffen. China hat den Besuch bislang nicht offiziell bestätigt. Peking kündigt Auslandsreisen des Präsidenten häufig erst wenige Tage vor Beginn an./jpt/DP/zb

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