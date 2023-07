Außenministerin Baerbock schließt mehrtägige Sommerreise ab

GERMERSHEIM/LAUTERBOURG (dpa-AFX) - Zum Abschluss ihrer Sommerreise unterzeichnet Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna am Freitag ein Abkommen über grenzüberschreitende Berufsausbildung. Zuvor besucht die Grünen-Politikerin in Rheinland-Pfalz in Wörth am Rhein eine berufsbildende Schule (11.00 Uhr), das Technische Hilfswerk Germersheim (12.30 Uhr) und ein Wasserwerk in Steinfeld (14.25 Uhr). Die Unterzeichnung des deutsch-französischen Abkommens ist dann für den Nachmittag im französischen Lauterbourg geplant. Die mehrtägige Sommerreise der Ministerin steht unter dem Motto "Gemeinsam stark" zu den Themen Resilienz und Widerstandsfähigkeit Deutschlands./opi/DP/stw