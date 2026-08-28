Außerplanmäßige Landung

Boeing-Aktie: Dampf in der Bordküche - 737 muss ungeplant in Paris landen

30.08.26 12:16 Uhr

Wegen Dampfentwicklung aus einer Bordküche ist eine Boeing 737 mit 131 Passagieren auf dem Weg von Köln-Bonn nach Mallorca am Samstagabend außerplanmäßig auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris gelandet.

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Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings, die den Flug EW 590 über eine beauftragte andere Airline angeboten hatte. Werbung Die Passagiere hätten Hotelübernachtungen und die nötigen Transfers angeboten bekommen und würden auf die nächstmöglichen Flüge umgebucht, sagte der Sprecher. Die außerplanmäßige Landung sei vorsorglich und unter dem Flug-Prioritätenstatus "normal" erfolgt. "Die Sicherheit der Passagiere und der Crew war zu keiner Zeit gefährdet", betonte Eurowings. Zuvor hatte RTL berichtet. /rs/DP/zb KÖLN/PARIS (dpa-AFX)

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Bildquellen: Boeing, Maxene Huiyu / Shutterstock.com