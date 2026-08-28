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Außerplanmäßige Landung

Boeing-Aktie: Dampf in der Bordküche - 737 muss ungeplant in Paris landen

Boeing-Aktie: Dampf in der Bordküche - 737 muss ungeplant in Paris landen

Wegen Dampfentwicklung aus einer Bordküche ist eine Boeing 737 mit 131 Passagieren auf dem Weg von Köln-Bonn nach Mallorca am Samstagabend außerplanmäßig auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris gelandet.

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Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings, die den Flug EW 590 über eine beauftragte andere Airline angeboten hatte.

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Die Passagiere hätten Hotelübernachtungen und die nötigen Transfers angeboten bekommen und würden auf die nächstmöglichen Flüge umgebucht, sagte der Sprecher. Die außerplanmäßige Landung sei vorsorglich und unter dem Flug-Prioritätenstatus "normal" erfolgt. "Die Sicherheit der Passagiere und der Crew war zu keiner Zeit gefährdet", betonte Eurowings. Zuvor hatte RTL berichtet.

/rs/DP/zb

KÖLN/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Boeing, Maxene Huiyu / Shutterstock.com

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24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
07.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets

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