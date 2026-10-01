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Aussichten

Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben

So geht es mit der Commerzbank-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
39.85 EUR 0.61 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.

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2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 40,50 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Commerzbank in Höhe von 40,31 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR4,1930.09.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 EUR-3,2508.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

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