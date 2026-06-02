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Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

03.06.26 12:46 Uhr
Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
34,29 EUR 0,34 EUR 1,00%
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Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie wurde im Mai 2026 von 11 Experten analysiert.

9 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,82 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 12,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 36,53 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR9,5029.05.2026
UBS AG52,00 EUR42,3528.05.2026
DZ BANK--19.05.2026
Barclays Capital50,00 EUR36,8719.05.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR36,8714.05.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR23,1913.05.2026
UBS AG52,00 EUR42,3513.05.2026
Barclays Capital48,00 EUR31,4012.05.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR36,8712.05.2026
UBS AG52,00 EUR42,3508.05.2026
Barclays Capital48,00 EUR31,4006.05.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR36,8706.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Bayer BuyUBS AG
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29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

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