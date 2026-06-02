Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen.
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Die Bayer-Aktie wurde im Mai 2026 von 11 Experten analysiert.
9 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,82 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 12,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 36,53 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|9,50
|29.05.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|42,35
|28.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.05.2026
|Barclays Capital
|50,00 EUR
|36,87
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|36,87
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|23,19
|13.05.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|42,35
|13.05.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|31,40
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|36,87
|12.05.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|42,35
|08.05.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|31,40
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|36,87
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com