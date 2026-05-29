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Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie

01.06.26 16:18 Uhr
Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
164,55 CHF -4,35 CHF -2,58%
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Richemont Experten haben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie veröffentlicht.

11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 187,54 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 18,64 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 168,90 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG186,00 CHF10,1226.05.2026
Barclays Capital195,00 CHF15,4526.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4125.05.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 CHF18,4122.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4122.05.2026
Jefferies & Company Inc.165,00 CHF-2,3122.05.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF15,4522.05.2026
UBS AG182,00 CHF7,7622.05.2026
RBC Capital Markets165,00 CHF-2,3122.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4118.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--15.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4112.05.2026
Barclays Capital200,00 CHF18,4112.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 CHF-11,1911.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

Nachrichten zu Richemont

DatumMeistgelesen

Analysen zu Richemont

DatumRatingAnalyst
26.05.2026Richemont BuyUBS AG
26.05.2026Richemont OverweightBarclays Capital
25.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
22.05.2026Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Richemont BuyUBS AG
26.05.2026Richemont OverweightBarclays Capital
25.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
22.05.2026Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
13.04.2026Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2026Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.09.2019Richemont SellUBS AG
15.09.2016Richemont SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2016Richemont SellS&P Capital IQ
05.08.2016Richemont verkaufenMacquarie Research
24.05.2016Richemont UnderperformMacquarie Research

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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