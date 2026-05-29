Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Richemont Experten haben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie veröffentlicht.
11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 187,54 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 18,64 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 168,90 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|186,00 CHF
|10,12
|26.05.2026
|Barclays Capital
|195,00 CHF
|15,45
|26.05.2026
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|18,41
|25.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 CHF
|18,41
|22.05.2026
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|18,41
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|165,00 CHF
|-2,31
|22.05.2026
|Deutsche Bank AG
|195,00 CHF
|15,45
|22.05.2026
|UBS AG
|182,00 CHF
|7,76
|22.05.2026
|RBC Capital Markets
|165,00 CHF
|-2,31
|22.05.2026
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|18,41
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|15.05.2026
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|18,41
|12.05.2026
|Barclays Capital
|200,00 CHF
|18,41
|12.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 CHF
|-11,19
|11.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Richemont