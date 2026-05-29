Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie

Aussichten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Richemont Experten haben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie veröffentlicht.

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11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 187,54 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 18,64 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 168,90 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 186,00 CHF 10,12 26.05.2026 Barclays Capital 195,00 CHF 15,45 26.05.2026 Bernstein Research 200,00 CHF 18,41 25.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 CHF 18,41 22.05.2026 Bernstein Research 200,00 CHF 18,41 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 165,00 CHF -2,31 22.05.2026 Deutsche Bank AG 195,00 CHF 15,45 22.05.2026 UBS AG 182,00 CHF 7,76 22.05.2026 RBC Capital Markets 165,00 CHF -2,31 22.05.2026 Bernstein Research 200,00 CHF 18,41 18.05.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 15.05.2026 Bernstein Research 200,00 CHF 18,41 12.05.2026 Barclays Capital 200,00 CHF 18,41 12.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 CHF -11,19 11.05.2026

Redaktion finanzen.net