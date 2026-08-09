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Aussichten

So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Juli 2026 ein

Was Experten für die Bayer-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.80 EUR 0.58 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Bayer Experten haben ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.

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6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,44 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 6,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 48,05 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR4,0617.07.2026
Barclays Capital60,00 EUR24,8714.07.2026
UBS AG52,00 EUR8,2213.07.2026
Jefferies & Company Inc.46,00 EUR-4,2713.07.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR4,0608.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)55,00 EUR14,4607.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.62,50 EUR30,0706.07.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR24,8702.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

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Bayer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK