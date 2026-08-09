So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Juli 2026 ein

Aussichten

03.08.26 10:18 Uhr

Was Experten für die Bayer-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel

Bayer Experten haben ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.

Werbung

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,44 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 6,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 48,05 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 4,06 17.07.2026 Barclays Capital 60,00 EUR 24,87 14.07.2026 UBS AG 52,00 EUR 8,22 13.07.2026 Jefferies & Company Inc. 46,00 EUR -4,27 13.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 4,06 08.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 55,00 EUR 14,46 07.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 62,50 EUR 30,07 06.07.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 24,87 02.07.2026

Redaktion finanzen.net