So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Juli 2026 ein
Was Experten für die Bayer-Aktie in Aussicht stellen.
Bayer Experten haben ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,44 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 6,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 48,05 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|4,06
|17.07.2026
|Barclays Capital
|60,00 EUR
|24,87
|14.07.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|8,22
|13.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-4,27
|13.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|4,06
|08.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|55,00 EUR
|14,46
|07.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|62,50 EUR
|30,07
|06.07.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|24,87
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK