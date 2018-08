Jetzt einsteigen: Sieben Aktien mit Kaufsignalen

Jede Menge Courage müssen Anleger aktuell mitbringen, um in der durchwachsenen politischen und wirtschaftlichen Großwetterlage überhaupt noch Aktien zu kaufen. Das gilt vor allem für Engagements in Europa.

Drei Faktoren drücken hier auf die Stimmung. Sollte der Handelsstreit mit den USA eskalieren, wären die Wachstumsprognosen für viele Branchen hinfällig. Zu weiteren Verwerfungen könnte auch ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens ab 2019 führen. Dazu kommt neues finanzpolitisches Krisenpotenzial bei einzelnen EU-Staaten wie Italien, wo noch unklar ist, welchen Kurs die neue Regierung einschlagen wird.

Das hinterlässt Spuren an den Börsen. Nur noch zwölf Prozent aller institutionellen Investoren haben laut der aktuellen Monatsumfrage der Bank of America Merrill Lynch europäische Aktien übergewichtet. Vor Jahresfrist waren es noch mehr als die Hälfte der 180 befragten Geldhäuser. Dieser Stimmungsumschwung zeigt sich auch in der Performance der wichtigsten europäischen Leitindizes.

Der Euro Stoxx 50 kommt seit Jahresanfang nicht vom Fleck. Ebenso wie der Stoxx Europe 600: Das wichtigste Börsenbarometer für europäische Nebenwerte verzeichnet ein leichtes Minus von 0,5 Prozent. Unter Druck geraten sind zuletzt vor allem Zykliker - jene Branchen also, die stark konjunkturabhängig sind und zu den treibenden Kräften des Börsenaufschwungs von 2017 zählten. Ob die soeben angelaufene Saison der Halbjahresberichte einen positiven Stimmungsumschwung einleiten kann, ist ebenfalls fraglich.

Doppelt gecheckt

Doch auch in solchen Phasen finden sich immer wieder Aktien, die durch charttechnische Kaufsignale auf sich aufmerksam machen. Das können neue Rekordstände sein, aber auch Ausbrüche über bestimmte Zwischenhochs, gebrochene Abwärtstrends oder (nahezu) abgeschlossene Bodenbildungsformationen.

Wir sind der Sache nachgegangen und haben zu sieben dieser auffälligen Aktien die fundamentale Story recherchiert. Denn: Wenn sowohl Charttechnik als auch fundamentale Rahmendaten zu dem Ergebnis führen, dass es sich um eine Kaufchance handelt, senkt das die Wahrscheinlichkeit, einem Fehlsignal aufzusitzen.

