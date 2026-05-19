DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +3,5%Nas26.208 +1,3%Bitcoin66.472 +0,5%Euro1,1634 +0,2%Öl104,7 -5,6%Gold4.543 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Zahlen: DAX schließtl weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Bundesregierung steigt offenbar mit 40 Prozent beim Rüstungskonzern KNDS ein Bundesregierung steigt offenbar mit 40 Prozent beim Rüstungskonzern KNDS ein
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochabend entwickeln
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausstand

Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen

20.05.26 20:26 Uhr
Warnstreik-Welle bei Deutsche Telekom: Verdi macht ernst - Aktie im Blick | finanzen.net

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,15 EUR -0,17 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Verdi wendet sich mit dem Aufruf an Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Ankündigung hervorgeht. Hintergrund sind überregionale Tarifverhandlungen. Schon am Mittwoch kam es bei dem Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom in Norddeutschland zu Warnstreiks.

Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Zudem solle das Unternehmen einen Verdi-Mitgliederbonus von jährlich 660 Euro zahlen. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 26. und 27. Mai geplant.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen