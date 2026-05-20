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Deutsche Telekom-Aktie wenig verändert: Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen

21.05.26 11:04 Uhr
Warnstreik-Welle bei Deutsche Telekom: Verdi macht ernst - Aktie kaum bewegt | finanzen.net

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen.

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Deutsche Telekom AG
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Verdi wendet sich mit dem Aufruf an Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Ankündigung hervorgeht. Hintergrund sind überregionale Tarifverhandlungen. Schon am Mittwoch kam es bei dem Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom in Norddeutschland zu Warnstreiks.

Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Zudem solle das Unternehmen einen Verdi-Mitgliederbonus von jährlich 660 Euro zahlen. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 26. und 27. Mai geplant.

Die Aktie der Deutschen Telekom legt auf XETRA zeitweise 0,10 Prozent auf 29,20 Euro zu.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

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