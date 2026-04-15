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Lufthansa-Aktie dennoch stabil: Weiterer Streik-Tag für den Flugriesen - erneut Flugausfälle gemeldet

16.04.26 09:55 Uhr
Nächste Streikwelle: Flugverkehr teilweise lahmgelegt - Lufthansa-Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Der großflächige Streik bei der Lufthansa-Gruppe sorgt am Donnerstag für massive Ausfälle im deutschen Flugverkehr.

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Rund 20 Starts und ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Außerdem fallen demnach rund die Hälfte der Verbindungen der Lufthansa-Tochter Eurowings aus.

Anfang Besonders betroffen ist der Flughafen München, wo von 900 geplanten Flugbewegungen aktuell 420 Starts und Landungen annulliert sind. Trotz dieser massiven Streichungen blieb es in den Terminals ruhig, da die Fluggäste vorab informiert wurden. Neben der Kernmarke ist auch die Tochter Eurowings stark betroffen, bei der etwa die Hälfte aller Verbindungen entfällt. Hintergrund der Einschränkungen ist die mittlerweile vierte Streikwelle. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sowie die Gewerkschaft Ufo haben rund 20.000 Flugbegleiter und Piloten bei der Lufthansa, Lufthansa Cityline und Eurowings zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Während die Kabinencrew bereits seit Mittwoch streikt, wurden für die Piloten Ausstände bis Freitag angekündigt. In München wird die Anreise zum Airport zusätzlich durch Bauarbeiten erschwert, die den Zug- und S-Bahn-Verkehr bis Freitag unterbrechen und einen Schienenersatzverkehr mit Bussen erforderlich machen. An der Börse reagierte das Papier der Fluggesellschaft gelassen: Auf XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,03 Prozent auf 7,82 Euro.

Material von dpa (AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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