Ausstand geht weiter

Der großflächige Streik bei der Lufthansa-Gruppe sorgt am Donnerstag für massive Ausfälle im deutschen Flugverkehr.

Rund 20 Starts und ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Außerdem fallen demnach rund die Hälfte der Verbindungen der Lufthansa-Tochter Eurowings aus.

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Anfang Besonders betroffen ist der Flughafen München, wo von 900 geplanten Flugbewegungen aktuell 420 Starts und Landungen annulliert sind. Trotz dieser massiven Streichungen blieb es in den Terminals ruhig, da die Fluggäste vorab informiert wurden. Neben der Kernmarke ist auch die Tochter Eurowings stark betroffen, bei der etwa die Hälfte aller Verbindungen entfällt. Hintergrund der Einschränkungen ist die mittlerweile vierte Streikwelle. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sowie die Gewerkschaft Ufo haben rund 20.000 Flugbegleiter und Piloten bei der Lufthansa, Lufthansa Cityline und Eurowings zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Während die Kabinencrew bereits seit Mittwoch streikt, wurden für die Piloten Ausstände bis Freitag angekündigt. In München wird die Anreise zum Airport zusätzlich durch Bauarbeiten erschwert, die den Zug- und S-Bahn-Verkehr bis Freitag unterbrechen und einen Schienenersatzverkehr mit Bussen erforderlich machen.

Hohe Kerosinkosten: Lufthansa legt erste Flugzeuge still

Als Reaktion auf hohe Kerosinpreise legt die Lufthansa erste Flugzeuge still. Laut einer Mitteilung trifft es vor allem die Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline, die in dieser Woche massiv vom fliegenden Personal bestreikt worden sind.

Als ersten Schritt plant der Konzern, bereits ab diesem Samstag die 27 älteren Jets der Cityline vom Typ Canadair CRJ am Boden stehen zu lassen. Die Tochter soll komplett geschlossen werden. Die Jets stünden kurz vor dem Ende ihrer technischen Einsatzfähigkeit und hätten vergleichsweise hohe Betriebskosten, teilt Lufthansa mit. Damit könnten weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft reduziert werden.

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Abschied von Langstrecken-Jets

Ende Oktober sollen dann sechs Langstreckenjets der Lufthansa Kernmarke folgen. Neben vier Airbus A340-600 werden auch zwei Jumbos vom Typ Boeing 747-400 über den kommenden Winter stillgelegt. Der endgültige Abschied von diesem Flugzeugtyp sei für das kommende Jahr vorgesehen. Zusätzlich sollen bei Lufthansa etwa fünf Mittelstreckenflugzeuge aus der Flotte genommen werden.

Als Grund für die Einschnitte nennt das Unternehmen die deutlich gestiegenen Kerosinpreise sowie die Kosten durch die laufenden Arbeitskämpfe. Es würden besonders ineffiziente Flugzeuge vorzeitig aus dem Flugbetrieb genommen, um weniger Kerosin am freien Markt zukaufen zu müssen. Der Kerosinverbrauch der Passagier-Airlines der Lufthansa Group sei auf Basis des Rohöl-Preises mit rund 80 Prozent überdurchschnittlich hoch abgesichert.

Pläne vorgezogen

Finanzvorstand Till Streichert nannte die Maßnahmen unumgänglich. Es würden ohnehin geplante Einschnitte vorgezogen. "Die aktuelle Krise zwingt uns diese Maßnahme nun früher umzusetzen." Bei der Cityline seien allen Beschäftigungsgruppen bereits Anschlussbeschäftigungen angeboten worden. Für das fliegende Personal hatten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo die Konditionen als unzureichend bewertet. Lufthansa will nun mit den Betriebspartnern der Cityline Gespräche zu einem Interessenausgleich und Sozialplan aufnehmen.

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Auf XETRA fällt die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,25 Prozent auf 7,72 Euro.

Material von dpa (AFX)