Ausstand

Bei der Lufthansa eskalieren die Streiks des fliegenden Personals. Fluggästen stehen weitere Streiktage bei der Fluggesellschaft bevor.

Passagiere der Lufthansa müssen weiterhin mit massiven Flugausfällen und Verspätungen rechnen, da die Vereinigung Cockpit (VC) ihren am Montag begonnenen, 48-stündigen Pilotenstreik fortsetzt. Betroffen sind die Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo sowie Lufthansa Cityline. Während die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings ihre Arbeit am Dienstag bereits wieder aufgenommen haben, wurden an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München sowie am Hauptstadtflughafen BER erneut hunderte Verbindungen gestrichen. Allein am BER fielen am Dienstag knapp 40 Starts und Landungen aus. Da die meisten der zehntausenden betroffenen Fluggäste vorab informiert wurden, blieb die Lage an den Terminals weitgehend ruhig.

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Lufthansa empfiehlt Reisenden, den Flugstatus online zu prüfen. Im Falle von Annullierungen erfolgt in der Regel eine automatische Umbuchung; alternativ können Tickets für innerdeutsche Strecken in Gutscheine für die Deutsche Bahn umgewandelt werden. Hintergrund des mittlerweile dritten Pilotenstreiks in diesem Jahr sind verhärtete Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung. Personalchef Michael Niggemann warnte erneut vor den wirtschaftlichen Folgen der Streiks und lehnte deutliche Kostensteigerungen ab.

Ein Ende der Unruhen ist nicht in Sicht: Bereits für Mittwoch und Donnerstag hat die Kabinengewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Diese fünfte Streikwelle des fliegenden Personals überschattet den 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch, an dem die Gewerkschaften zudem eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale in Frankfurt planen.

Trotz der betrieblichen Einschränkungen zeigte sich die Lufthansa-Aktie am Markt robust und gewann auf XETRA zeitweise 1,21 Prozent auf 7,86 Euro.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX