Ausstand

Passagiere der Lufthansa müssen sich einmal mehr in diesem Jahr auf weitere Streiktage einrichten.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

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Die Lufthansa-Aktie verliert auf Tradegate zeitweise rund vier Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX)