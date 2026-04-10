Lufthansa-Aktie unter Druck: Kabinenpersonal folgt den Piloten - Ufo ruft zweitägigen Streik aus
Passagiere der Lufthansa müssen sich einmal mehr in diesem Jahr auf weitere Streiktage einrichten.
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Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.
Die Lufthansa-Aktie verliert auf Tradegate zeitweise rund vier Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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