DAX 26.090 +1,0%ESt50 6.249 +1,3%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,77 -2,3%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.588 -0,8%Euro 1,1195 +0,5%Öl 94,8 -3,5%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Ausstand

Mercedes-Benz-Aktie fester: Beschäftigte in Ludwigsfelde legen wegen Warnstreik Arbeit nieder

Mercedes-Benz-Aktie fester: Beschäftigte in Ludwigsfelde legen wegen Warnstreik Arbeit nieder

Bei Mercedes-Benz und einem Autozulieferer in Ludwigsfelde kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.62 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen

Die Beschäftigten von Mercedes-Benz und dem Autozulieferer Gestamp in Ludwigsfelde sind am Morgen zu einem zweistündigen Warnstreik aufgerufen. Ab 8.30 Uhr beginne der Ausstand am Süd-Tor bei Mercedes-Benz, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte.

Werbung

Tarifverhandlungen ohne Annäherung

Die dritte Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg war am Freitag ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen fordert für die rund 96.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg fünf Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate. Außerdem soll es in den Verhandlungen über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte gehen, sowie eine tarifliche Gewinnbeteiligung für Beschäftigte und Auszubildende.

Arbeitgeber bieten Einmalzahlung und spätere Tariferhöhung

Die Arbeitgeber haben ein bundesweit abgestimmtes Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsieht. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage für die Industrie in Deutschland.

Das Angebot der Arbeitgeber sei nicht annehmbar, sagte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ludwigsfelde. Er sprach von einem "Minus-Angebot".

Werbung

Die Aktie von Mercedes-Benz legt auf XETRA zeitweise 0,24 Prozent auf 41,66 Euro zu.

LUDWIGSFELDE/BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.