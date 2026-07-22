Lufthansa eröffnet neuen Showroom am Flughafen
Die Lufthansa Group öffnet ihr neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen für die Öffentlichkeit.
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Ab dem 1. August können Luftfahrtbegeisterte gegen Eintritt den "Hangar One" in direkter Nachbarschaft zur Konzernzentrale besuchen. Lufthansa hat dort bereits im April den 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa gefeiert.
Das optische Zentrum der lichten Halle bilden zwei historische Propeller-Flugzeuge: Die Junkers Ju 52 aus dem Jahr 1936 und die 21 Jahre jüngere Lockheed Super Star dürfen zwar nicht mehr abheben, machen aber die rasante Entwicklung der Luftfahrt im vergangenen Jahrhundert anschaulich. Dazu gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Unternehmens, einschließlich der Verstrickung in die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten.
Auch für externe Nutzer mietbar
Für den Eröffnungstag kündigt Lufthansa eine Vielzahl von Aktionen unter anderem mit Simulator-Flügen an. Besucherinnen und Besucher müssen aber vorher ein kostenpflichtiges Ticket erwerben. Für Erwachsene beträgt der Regelpreis 8 Euro. Geöffnet ist zunächst zwischen Donnerstag und Samstag einschließlich Bar und Shop.
Das neue Zentrum soll auch an externe Nutzer vermietet werden. Dazu stehen sieben Konferenzräume und weitere Eventflächen zur Verfügung. Die stilechte Bordbar der Lockheed Super Star soll ab dem kommenden Jahr buchbar sein.
/ceb/DP/jha
FRANKFURT (dpa-AFX)
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