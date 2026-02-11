DAX25.145 +1,2%Est506.087 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1885 +0,1%Öl69,70 +0,1%Gold5.077 -0,1%
Austausch nötig

Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Warnung vor defekten Airbags in den USA

12.02.26 09:21 Uhr
Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Airbag-Alarm bei Stellantis: Diese Fahrzeuge sind betroffen | finanzen.net

Stellantis hat in den USA eine Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags herausgegeben.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Stellantis
6,50 EUR 0,07 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Diese Warnung gilt für Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram mit nicht reparierten Takata-Airbags, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Davon betroffen sind in den USA etwa 225.000 Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sollten nicht mehr gefahren werden, bis die Reparatur abgeschlossen und der defekte Airbag ersetzt worden ist, so die NHTSA.

Wer­bung

In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.

Die Stellantis-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,11 Prozent fester bei 6,489 Euro.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

