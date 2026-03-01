DAX23.984 +2,5%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,87 +2,3%Gold5.184 +0,8%
Australien entsendet Aufklärungsflugzeug und Soldaten in Golfregion

10.03.26 10:12 Uhr

CANBERRA (dpa-AFX) - Australien entsendet auf Bitte der Vereinigten Arabischen Emirate ein militärisches Aufklärungsflugzeug, Luft-Luft-Raketen und rund 85 Soldaten in das Gebiet am Golf. Ziel sei es, das Land gegen Angriffe aus dem Iran zu unterstützen, erklärte Ministerpräsident Anthony Albanese. Er betonte, der Einsatz diene ausschließlich der Verteidigung und dem Schutz australischer Staatsbürger in der Region.

Kern der Mission ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein Frühwarn- und Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing E-7A Wedgetail. Der Einsatz ist zunächst auf vier Wochen angelegt. Die Regierung begründete den Schritt auch mit den vielen Australiern in der Region: Rund 115.000 hielten sich dort laut dem Verteidigungsministerium zu Beginn des Konflikts auf, etwa 24.000 davon in den Emiraten.

Mehrere Sicherheitsexperten sagten, Australien werde damit faktisch in den Krieg hineingezogen. "Ob Sie es nun aussprechen oder nicht, wir befinden uns jetzt in diesem Krieg, Herr Premierminister", titelte daher die Zeitung "Sydney Morning Herald"./cfn/DP/nas