Australiens New South Wales mit Rekord bei Corona-Neuinfektionen

SYDNEY (dpa-AFX) - In Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales ist ein Höchststand der täglichen Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 633 neue lokal übertragene Fälle registriert, wie die Regionalregierungschefin Gladys Berejiklian am Mittwoch mitteilte. Die meisten der Infektionen seien bei jüngeren Menschen im Großraum Sydney nachgewiesen worden. "Die Daten der vergangenen Tage zeigen uns, dass wir das Schlimmste noch nicht erreicht haben", sagte Berejiklian.

Sydney und große Teile des Staats befinden sich bereits seit Ende Juni im Lockdown. Die Millionenstadt hatte wegen steigender Corona-Zahlen zuletzt ihre Lockdown-Regeln verschärft. Seit Montag dürfen sich Bewohner des gesamten Großraums Sydney nur noch in einem Umkreis von fünf Kilometern rund um ihr Zuhause aufhalten, um etwa einzukaufen oder Sport zu treiben.

Das 25-Millionen-Einwohnerland konnte die Pandemie über einen langen Zeitraum mit strikten Maßnahmen erfolgreich bekämpfen. Experten machen nun eine schleppende Impfkampagne und die Ausbreitung der Delta-Variante für die steigenden Infektionszahlen verantwortlich. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 40 000 Corona-Fälle bestätigt. Mehr als 960 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Bisher wurden rund 27 Prozent der Bürger über 16 Jahre vollständig geimpft./sfx/DP/jha