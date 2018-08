Australiens Regierungschef tritt nach Parteirevolte ab

Canberra (Reuters) - Australiens Premierminister Malcolm Turnbull gibt seinen Posten nach einer Parteirevolte an den bisherigen Schatzkanzler Scott Morrison ab.

Der Rückhalt für den von schwachen Umfragewerten gebeutelten Turnbull war zuletzt geschwunden. Eine parteiinterne Abstimmung am Dienstag überstand er nur knapp. Anschließend forderte die Mehrheit der Parteimitglieder einen Führungswechsel. An der Kampfabstimmung um den Vorsitz der Liberal Party am Freitag nahm Turnbull daraufhin nicht mehr teil. Faktisch machte er so den Weg für einen neuen Regierungschef frei. Von den drei Bewerbern erhielt schließlich Morrison die meisten Stimmen. Er wird nun der sechste Premierminister Australiens in nicht einmal zehn Jahren.