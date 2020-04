Auswärtiges Amt: 187.000 wegen Corona nach Deutschland zurückgekehrt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In den vergangenen zwei Wochen sind rund 187.000 Menschen wegen der Corona-Krise nach Deutschland zurückgekehrt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes (AA) sagte am Mittwoch, die weltweite Rückholaktion wäre gemeinsam mit Reiseveranstaltern und kommerziellen Fluglinien erfolgt.

Laut AA-Sprecherin Maria Adebahr seien die Rückkehrer aus 45 Ländern gekommen. Die größte noch verbliebene Gruppe von gestrandeten Deutschen befindet sich aktuell in Neuseeland mit ungefähr 12.000 Personen. Dort sei es wegen der Schließung der Flughäfen schwierig, aber man erhoffe für Donnerstag von der neuseeländischen Regierung mehr Informationen zu Ausreisemöglichkeiten. "Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir da diese Kuh vom Eis bekämen", so Adebahr.

In Südafrika gebe es noch rund 7.000 gestrandete Deutsche, gefolgt von 4.000 in Thailand, 2.700 in Indien und rund 2.000 in Peru. In Australien seien noch 5.000 Deutsche, aber von dort gebe es noch kommerzielle Flüge, mit deren Hilfe die Ausreisewilligen zurückkehren könnten, erklärte das Auswärtige Amt.

