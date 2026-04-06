DAX24.870 -1,0%Est506.067 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,9%Nas27.002 -0,3%Bitcoin57.627 +0,4%Euro1,1606 -0,2%Öl97,29 +1,4%Gold4.449 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street stabil erwartet -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten
Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auswärtiges Amt riet AfD von Russland-Reise ab

03.06.26 15:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben der AfD von der Teilnahme am Wirtschaftsforum in St. Petersburg abgeraten. Ein Sprecher sagte in Berlin, seit Beginn des russischen Angriffskrieges, der von schlimmsten Verbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geprägt sei, verfolgten Bundesregierung und EU die grundsätzliche Linie, Kontakte mit russischen Regierungsvertretern auf ein Minimum zu beschränken.

Es sei wichtig, den Druck gegen Russland aufrechtzuerhalten, "diesen verbrecherischen Angriffskrieg zu beenden". "Vor diesem Hintergrund dann den Eindruck einer Normalität in unserem Verhältnis zu erwecken, beispielsweise durch die Teilnahme an staatlich organisierten Propagandaveranstaltungen, läuft den außen- und sicherheitspolitischen Grundsätzen der Bundesregierung zuwider", sagte der Sprecher. Das Auswärtige Amt habe der AfD deshalb explizit von den Reisen abgeraten und sie informiert, dass die Bundesregierung diese nicht unterstütze.

Bei dem bis Samstag laufenden Wirtschaftsforum ist Russlands Präsident Wladimir Putin Gastgeber. Erstmals seit Jahren sind auch deutsche Unternehmer wieder offiziell dabei. Eingeladen sind zudem mehrere Politiker der AfD, unter anderem der Bundestagsabgeordnete und baden-württembergische Landesvorsitzende, Markus Frohnmaier. Er hatte vorab hervorgehoben, dass seine Teilnahme keine Billigung des Krieges in der Ukraine bedeute./jr/DP/jha