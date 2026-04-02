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Auswertung: Sparkassen zahlen aufs Tagesgeld oft kaum Zinsen

04.04.26 09:28 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Nahezu jede zweite Sparkasse in Norddeutschland bietet auf das Tagesgeld nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox keine Zinsen oder einen Niedrigzinssatz bis 0,25 Prozent. Unter 58 untersuchten Sparkassen liegt der Anteil der Banken, die so verfahren, bei 43 Prozent, wie Verivox mitteilte. Unter den 61 untersuchten Genossenschaftsbanken zahlt jede dritte Bank keine Zinsen oder offeriert bis 0,25 Prozent.

Ein Tagesgeldkonto ist ein Bankkonto, auf dem Sparer flexibel über ihr Geld - oft ihren Notgroschen - verfügen können. Festgeldkonten bieten höhere, feste Zinsen. Auf das Geld können Kunden aber nicht kurzfristig zugreifen.

Verivox hat nach eigenen Angaben die Konditionen von 127 Kreditinstituten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern untersucht. Das Vergleichsportal aus Heidelberg hat Geldhäuser berücksichtigt, die ihre Konditionen zum 26. März im Internet veröffentlicht haben. Verivox hat angenommen, dass 10.000 Euro angelegt werden sollen./lkm/DP/zb