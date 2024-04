Auswirkungen unklar

Bereits am Freitag hatte ein Teil der globalen Aktienmärkte Rückschläge verbuchen müssen. Mit dem iranischen Angriff auf Israel könnten sich die Verluste in der neuen Woche noch weiter ausweiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begann der Iran mit einem Angriff auf Gebiete in Israel. Aussagen Israels zufolge sollen fast alle Flugkörper (99 Prozent) abgefangen worden sein. Auch die USA und Großbritannien sollen bei der Abfang-Aktion Hilfe geleistet haben. So bestätigten die US-Amerikaner iranische Drohnen mit Ziel Israel abgeschossen zu haben.

Laut dem israelischen Armeesprecher Hagari seien jedoch nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus dem Iran, Libanon und dem Jemen Raketen in Richtung Israel gestartet worden. Verteidigungsminister Galant machte deutlich, dass es noch nicht vorbei sei: "weitere Bedrohungen sind unterwegs", sagte er laut n-tv.

Irans Führung hatte im Vorfeld öffentlich damit gedroht, Vergeltung für einen Angriff in Syrien auf das iranische Konsulat in Damaskus in der vergangenen Woche zu üben, der mutmaßlich von Israel ausgeführt wurde und bei dem hochrangige iranische Militärs getötet wurden. Syrien und der Iran beschuldigten Israel, den Anschlag verübt zu haben.

Israel-Iran-Konflikt: Aktienmärkte & Ölpreise rücken in den Fokus

Bereits am Freitag hatten Anleger überwiegend sehr vorsichtig agiert, da ein bevorstehender Angriff auf Israel erwartet wurde. Vor allem in den USA wurden die geopolitischen Spannungen zum Thema. "Das hätte große Auswirkungen auf den Energiesektor, aber in den letzten Wochen gab es ähnliche Schlagzeilen am Freitag, die nie zu etwas geführt haben", versuchte Marktstratege Paul Hickey von Bespoke Investment Group die Sorgen des Marktes noch am Freitag etwas zu beruhigen. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones fiel jedoch zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Januar und ging dann um 1,24 Prozent schwächer bei 37.983,24 Zählern aus dem Handel.

Am Freitagabend erreichten die Ölpreise im Zuge der Spannungen dann ein Hoch seit Oktober 2023.

Eine Eskalation mit Iran galt schon seit einiger Zeit als großes Risiko am Ölmarkt. Nicht nur ist das Land ein größerer Anbieter von Erdöl und Mitglied des Förderverbunds OPEC+. Auch liegt Iran an einer strategisch bedeutsamen Meeresenge, die für den Rohöltransport per Schiff von erheblicher Bedeutung ist. Störungen würden die Öllieferungen der Golfstaaten voraussichtlich stark beeinträchtigen. Auf der Angebotsseite halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion schon seit langem knapp, was die Rohölpreise zusätzlich treibt. Zudem scheint die lange Zeit schwächelnde Nachfrage aufgrund konjunktureller Besserung in China und Europa anzuziehen.

Fluggesellschaften meiden Lufträume

Auch Fluggesellschaften reagierten auf das Säbelrasseln: So kündigte die Lufthansa schon vor dem Wochenende an, Flüge von und nach Teheran bis einschließlich 18. April aussetzen zu wollen. In diese Kerbe schlugen auch die Tochter-Airlines AUA und Swiss. Die Swiss hatte außerdem in der Nacht zu Sonntag mitgeteilt, auch Tel Aviv nicht mehr anfliegen zu wollen. Generell meidet die Schweizer Airline die Lufträume von Iran, Irak und Israel.

Wie die Märkte dann letztendlich auf die neue Eskalationsstufe im Nahen Osten reagieren werden, wird sich am Montag zur Börseneröffnung zeigen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires