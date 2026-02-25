Auszahlung steigt

freenet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 die selbstgesteckten Ziele wegen Sondereffekten zwar nicht ganz erreicht, erhöht aber dennoch das fünfte Mal in Folge die Dividende.

Für 2025 will freenet eine um 5,1 Prozent höhere Dividende von 2,07 Euro je Aktie zahlen. Zudem erhöht der Konzern wegen der guten Entwicklung bei waipu.tv die mittelfristigen Ambitionen 2028 und führt temporär eine Mindestdividende ein.

Wer­bung Wer­bung

freenet erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von rund 2,44 Milliarden Euro, ein Rückgang von 1,5 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte 515,4 Millionen Euro, ein Minus von 0,1 Prozent. Beim Free Cashflow berichtete freenet 292,1 Millionen Euro, ein Rückgang von 0,1 Prozent. freenet hatte einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 Millionen Euro sowie einen freien Cashflow von 300 bis 320 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Als Grund nannte der Konzern, dass 2025 beim bereinigten EBITDA vor allem der unterjährige Verkauf der The Cloud Gruppe und die "vorsichtige Abbildung eines potenziellen negativen Ergebniseffekts aus der Vereinbarung mit einem Netzbetreiber" gedrückt hätten. Beim Free Cashflow hätten sich einmalige Zahlungen im Rahmen der Vorstandsreorganisation ausgewirkt.

Im Mobilfunk verzeichnete freenet 2025 ein Allzeithoch und betreut nach eigenen Angaben mittlerweile über 8 Millionen Postpaid-Kunden. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der Postpaid-Kunden um über 300.000, allein im 4. Quartal kamen rund 117.000 neue Kunden hinzu. Zudem habe sich 2025 der strukturelle Wandel im Markt für Übertragungswege von linearem Fernsehen fortgesetzt, erklärte freenet weiter und verwies darauf, dass Kabel-TV verloren und IPTV gewonnen habe. So sei bei waipu.tv das bereinigte EBITDA von Null auf 36 Millionen Euro gesteigert worden, so freenet.

Auf Konzernebene rechnet Freenet 2026 sowohl für das bereinigte EBITDA als auch den bereinigten Free Cashflow mit einer stabilen Entwicklung zum Vorjahresniveau. Die finanzielle Ambition für das Jahr 2028 hat freenet angesichts der veränderten Rahmenbedingungen angehoben und strebt ein bereinigtes EBITDA von mindestens 620 (zuvor 600) Millionen Euro sowie einen bereinigten Free Cashflow von mindestens 340 (zuvor 339) Millionen Euro an. Als zentraler Faktor zur Erreichung dieser finanziellen Ziele nennt freenet waipu.tv, das einen Beitrag von mindestens 120 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA 2028 leisten soll.

Wer­bung Wer­bung

Für die Übergangszeit führt Freenet eine Mindestdividende für die Jahre 2026 bis 2028 von 2,00 Euro je Aktie, oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Free Cashflow, ein.

freenet-Aktie bricht ein

Im XETRA-Handel bricht die freenet-Aktie zeitweise 10,14 Prozent auf 27,46 Euro ein. Damit rutschten die Aktien aus der Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage heraus, in der sie sich nach dem Kursrutsch von Mitte Februar stabilisiert hatten.

Damals hatte eine Verkaufsempfehlung der UBS die Aufwärtsbewegung von freenet abrupt beendet. Zuvor hatten sich die Aktien immer weiter dem im Mai 2025 erreichten Hoch seit dem Jahr 2000 bei 37,56 Euro angenähert. Dann aber thematisierte UBS-Analyst Polo Tang kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz.

Wer­bung Wer­bung

Wie die nun vorgelegten Resultate zeigten, blieb freenet 2025 sowohl hinter der eigenen Planung als auch den Analystenerwartungen zurück. Der Umsatz sank um 1,5 Prozent, während der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) und der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) geringfügig unter dem Vorjahresniveau blieben. Dennoch will das Unternehmen die Dividende für das vergangene Jahr um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

Die ernüchternden Zahlen und der schwache Ausblick dürften den Aktienkurs unter Druck setzen, kommentierte ein Händler bereits vor Handelsbeginn. Die Wahrnehmung der angehobenen Ziele für 2028 durch die Anleger werde davon abhängen, wie überzeugend die anstehende Analystenkonferenz zu den Zahlen ausfalle. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es klare Belege, dass das Ebitda im Mobilfunkgeschäft wieder steigen könne.

DOW JONES und dpa (AFX)