Autagco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Autagco hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,71 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,42 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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