Autagco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

27.09.26 06:35 Uhr

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,71 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,42 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Autagco hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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