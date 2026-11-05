Auto Partner präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Auto Partner lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auto Partner hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 PLN je Aktie gewesen.
Auto Partner hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Milliarden PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 227,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,14 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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