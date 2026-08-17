Xiaomi-Aktie: Bereinigter Gewinn bricht ein, Auto-Geschäft schreibt weiter rote Zahlen

Auto-Sparte belastet Gewinn

18.08.26 16:17 Uhr

Bei Xiaomi drücken die Speicherchip-Preise die Smartphone-Marge, das Elektroauto-Geschäft wächst zweistellig und bleibt doch defizitär.

• Trotz schwacher Zahlen bleiben Analysten optimistisch für die Xiaomi-Aktie, während die Entwicklung der Speicherchip-Preise und das Wachstum im Elektroauto-Bereich im Fokus bleiben.

• Das Smartphone-Geschäft leidet unter einem Umsatzrückgang von 11,3 % und einer Auslieferungsabnahme um 26,5 %, doch der durchschnittliche Verkaufspreis erreichte einen Rekordwert.

• Xiaomi verzeichnet im zweiten Quartal 2026 einen Gewinnrückgang um 42,6 %, hauptsächlich aufgrund gestiegener Speicherchip-Kosten und anhaltender Verluste im Elektroauto-Segment.

Steigende Speicherchip-Kosten treffen das Smartphone-Geschäft bei Xiaomi mitten ins Mark

Auto-Sparte wächst bei Auslieferungen, die Verluste bleiben hartnäckig

Analysten bleiben trotz schwacher Zahlen zuversichtlich für die Xiaomi-Aktie

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Xiaomi hat für das zweite Quartal 2026 einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet: Der bereinigte Nettogewinn brach um 42,6 Prozent auf 6,22 Milliarden Yuan ein und verfehlte damit die Markterwartung von 6,6 Milliarden Yuan. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch stark gestiegene Speicherchip-Kosten im Smartphone-Geschäft sowie anhaltende Verluste im Elektroauto -Segment.

Speicherchips drücken die Kernmarge

Xiaomi wies im Berichtsquartal einen Konzernumsatz von 108,9 Milliarden Yuan aus, ein Rückgang von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 115,96 Milliarden Yuan. Der Nettogewinn sank auf 9,46 Milliarden Yuan von zuvor 11,90 Milliarden Yuan, die Bruttomarge fiel von 22,5 auf 19,8 Prozent. Besonders deutlich zeigte sich der Druck im Smartphone-Geschäft: Die Erlöse des Segments Smartphone × AIoT gingen um 11,3 Prozent auf 84 Milliarden Yuan zurück, wobei allein die Smartphone-Umsätze um 7,5 Prozent auf 42,1 Milliarden Yuan sanken. Die Auslieferungen brachen um 26,5 Prozent auf 31,2 Millionen Geräte ein.

Gleichzeitig kletterte der durchschnittliche Verkaufspreis auf einen Rekordwert von 1.351 Yuan, während die Smartphone-Bruttomarge wegen stark gestiegener Speicherchip-Kosten von 11,5 auf 8,5 Prozent absackte. Xiaomi-Präsident Lu Weibing äußerte sich zuversichtlich, dass sich der Preisanstieg bei Speicherchips in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen werde, auch wenn das Preisniveau insgesamt hoch bleibe. Die schwierigste Phase für die Smartphone-Branche sei nach seiner Einschätzung bereits durchschritten.

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Xiaomi-Autogeschäft wächst, aber verliert weiter Geld

Im Segment Smart EV, KI und neue Initiativen legte der Umsatz um 17,1 Prozent auf 24,9 Milliarden Yuan zu, davon entfielen 23,9 Milliarden Yuan auf das Elektroauto-Geschäft, ein Plus von 15,9 Prozent. Xiaomi lieferte im Berichtsquartal 104.199 Fahrzeuge aus, 28,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Trotz des Wachstums verbuchte die Sparte im Berichtsquartal weiterhin einen operativen Verlust von 2,6 Milliarden Yuan.

Auch die übrigen Segmente enttäuschten: Die Erlöse aus IoT- und Lifestyle-Produkten sanken um 19,2 Prozent auf 31,3 Milliarden Yuan, die Internetdienste-Erlöse gaben um 0,6 Prozent auf 9 Milliarden Yuan nach. Gestützt wurde das Konzernergebnis durch nicht-operative Effekte: Fair-Value-Änderungen bei Finanzinstrumenten trugen 6,5 Milliarden Yuan bei, nach 3,4 Milliarden Yuan im Vorjahr, während Subventionserträge die sonstigen Erträge auf 2,2 Milliarden Yuan hoben. Für das erste Halbjahr 2026 summierte sich der Umsatzrückgang auf 8,4 Prozent auf 208,06 Milliarden Yuan, der Nettogewinn fiel um 37,6 Prozent auf 14,2 Milliarden Yuan.

Xiaomi-Aktie und Analystenlage

Von den 21 Analysten, die die Xiaomi-Aktie laut TipRanks abdecken, empfehlen 16 den Kauf, vier stufen die Aktie neutral ein und einer rät zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 37,55 Hongkong-Dollar. Vor der aktuellen Zahlenvorlage bewertete JPMorgan die Aktie vergangenen Dienstag mit Hold und einem Kursziel von 31 Hongkong-Dollar, während Daiwa und Guosheng Securities am Tag zuvor bei Kurszielen von 32 beziehungsweise 48 Hongkong-Dollar auf Buy blieben. CSC Financial sah die Aktie bereits Anfang August mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 37,30 Hongkong-Dollar.

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Im Blick bleibt, wie sich die Speicherchip-Preise in den kommenden Monaten entwickeln und ob die angekündigte neue Modellinitiative dem Elektroauto-Geschäft neue Impulse verleiht, ohne die Verluste weiter zu vertiefen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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