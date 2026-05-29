AUTO1-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

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Die AUTO1-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Experten analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUTO1 mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,36 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,56 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUTO1-Aktie von 22,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 29,80 EUR 30,70 14.05.2026 Deutsche Bank AG 32,00 EUR 40,35 14.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 35,00 EUR 53,51 14.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,00 EUR 9,65 14.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR 62,28 13.05.2026 Barclays Capital 35,20 EUR 54,39 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 31,00 EUR 35,96 13.05.2026 UBS AG 29,20 EUR 28,07 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR 62,28 13.05.2026

Redaktion finanzen.net