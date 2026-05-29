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AUTO1-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
22,72 EUR 0,68 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
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Die AUTO1-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Experten analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUTO1 mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,36 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,56 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUTO1-Aktie von 22,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG29,80 EUR30,7014.05.2026
Deutsche Bank AG32,00 EUR40,3514.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.35,00 EUR53,5114.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 EUR9,6514.05.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR62,2813.05.2026
Barclays Capital35,20 EUR54,3913.05.2026
Jefferies & Company Inc.31,00 EUR35,9613.05.2026
UBS AG29,20 EUR28,0713.05.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR62,2813.05.2026

Redaktion finanzen.net

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14.05.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
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14.05.2026AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.05.2026AUTO1 BuyUBS AG
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13.05.2026AUTO1 OverweightBarclays Capital
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22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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