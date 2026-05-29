AUTO1-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Werte in diesem Artikel
Die AUTO1-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Experten analysiert.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUTO1 mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,36 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,56 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUTO1-Aktie von 22,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|29,80 EUR
|30,70
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|32,00 EUR
|40,35
|14.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|35,00 EUR
|53,51
|14.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 EUR
|9,65
|14.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|62,28
|13.05.2026
|Barclays Capital
|35,20 EUR
|54,39
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|35,96
|13.05.2026
|UBS AG
|29,20 EUR
|28,07
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|62,28
|13.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent