Auto1: Gewinnmotor läuft auf Hochtouren

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Auto1 meldet einen neuen Gewinnrekord, während das Absatzwachstum etwas nachlässt. Sofern sich die Wachstumsdynamik nicht weiter eintrübt, bietet die Aktie aber deutliches Erholungspotenzial.

Verhalten hat die Börse auf die heutigen Zahlen von Auto1 reagiert, im Vormittagshandel gab das Papier um rund 3 Prozent nach. Dabei konnte Europas größter Online-Gebrauchtwagenhändler im dritten Quartal das höchste operative Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielen. Für Missfallen hat aber offenbar gesorgt, dass sich das Umsatzwachstum abgeschwächt hat.

Gewinn steigt fast um die Hälfte

Im dritten Quartal verkaufte Auto1 rund 243 Tsd. Fahrzeuge, 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um gut 10 Prozent auf 2,35 Mrd. Euro, während der Bruttogewinn um knapp 16 Prozent auf 298 Mio. Euro zulegte. Das bereinigte EBITDA kletterte sogar um 46 Prozent auf den Rekordwert von 75,6 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür war insbesondere das margenstärkere Privatkundengeschäft (Autohero), das seinen Absatz um rund 16 Prozent steigern konnte, während im Händlersegment gut 10 Prozent mehr Autos verkauft wurden.

Absatzwachstum verlangsamt sich

Verglichen mit dem ersten Halbjahr hat sich das Absatzwachstum damit in beiden Segmenten abgeschwächt. Das gilt insbesondere für das Retail-Geschäft, wo von Januar bis Juni noch ein Zuwachs von knapp 44 Prozent zu Buche stand, aber auch für die Merchant-Sparte, die in der ersten Jahreshälfte noch 18 Prozent zulegen konnte. Gruppenweit sank das Absatzwachstum dadurch von knapp 21 Prozent in H1 auf besagte 11 Prozent im dritten Quartal. Dennoch bestätigte das Management die Jahresprognose, die einen Gruppenabsatz von 940 Tsd. bis 1 Mio. verkauften Fahrzeugen und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Mio. Euro vorsieht.

Prognose gut machbar

Auch wenn die Kursreaktion heute anderes suggeriert, erscheinen beide Taxen gut machbar. Jedenfalls müsste Auto1 sowohl beim Absatz als auch beim bereinigten EBITDA im Schlussquartal nicht einmal die Q3-Werte erreichen, um in der Mitte des Prognosekorridors zu landen. Auch das nominell hohe KGV für 2026 von rund 27 relativiert sich angesichts der hohen Ertragsdynamik erheblich und könnte gemäß Analystenkonsens schon im kommenden Jahr auf 17 sinken. Sofern die Berliner keine weitere Wachstumsabkühlung hinnehmen müssen, bietet die zuletzt schwächelnde Aktie deutliches Erholungspotenzial.

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Ein Rekordergebnis meldet auch Masterflex, dort hat sich das Wachstum im dritten Quartal sogar beschleunigt. Bemerkenswert ist vor allem, was sich parallel im Auftragsbestand abzeichnet. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/masterflex-rekordergebnis-und-volle-auftragsbuecher-16035577" rel="noopener" target="_blank">zum Artikel

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Erstellung am 04.11.26 um 12:28 Uhr.

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