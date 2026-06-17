AUTO1 Group: Rally bekommt neue Nahrung

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AUTO1 Group hat mit neuen Langfristzielen für die Segmente Merchant und Retail die Wachstumsfantasie neu angefacht. Die Aktie reagiert kräftig und setzt ihre Erholung seit Anfang April eindrucksvoll fort.

AUTO1 Group hat zum Capital Markets Event 2026 ambitionierte langfristige Ziele für die beiden Segmente Merchant und Retail vorgestellt. Im Merchant-Geschäft strebt der Konzern ein jährliches Absatzwachstum von 10 bis 15 Prozent an, im Retail-Segment sogar 20 bis 40 Prozent; zugleich sollen die Ergebnisbeiträge pro Fahrzeug deutlich steigen. Für 2026 bestätigte AUTO1 zudem die Prognose mit 940.000 bis 1.000.000 verkauften Fahrzeugen, einem Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro und einem bereinigten EBITDA von 250 bis 275 Mio. Euro.

Die Aktie hat auf die Meldung mit einem Freudensprung reagiert und ihr Kursplus seit dem Tief Anfang April auf über 70 Prozent ausgebaut. Sollte AUTO1 das angestrebte Wachstum erreichen und dabei die avisierten Margenfortschritte realisieren, wirkt auch die Bewertung trotz der starken Rally nicht zu ambitioniert. Charttechnisch könnte der Weg nun bis zur massiven Widerstandszone bei rund 30 Euro frei sein.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Von einer solchen Performance ist die B+S-Aktie trotz sehr überzeugender Fundamentaldaten noch weit entfernt. Woran das liegen könnte: zum Artikel

Auf weiteren Input scheinen die Anleger auch bei der DEWB-Aktie zu warten, die sich derzeit in der Phase der Bodenbildung befindet. Unterstützung dafür könnte der anstehende Geschäftsbericht liefern, der Aufschluss über die Entwicklung wichtiger Beteiligungen geben sollte: zum Artikel

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Erstellung am 17.6.26 um 12:00 Uhr.

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