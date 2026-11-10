Auto1 macht AR-Mitglied Jörg Pietzner zum Finanzchef

10.11.26 07:58 Uhr

DOW JONES--Aufsichtsratsmitglied Jörg Pietzner rückt in den Vorstand von Auto1 vor. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wird Pietzner, derzeit Managing Director Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse, zum 1. Januar 2027 Chief Financial Officer (CFO) und Vorstandsmitglied der Auto1 Group. Pietzner kam 2022 als Head of Group Strategy, M&A und Chief of Staff zur Deutschen Börse, nachdem er zuvor mehr als zwölf Jahre bei Unicredit tätig war. Seit Juni 2026 ist Pietzner Mitglied des Auto1-Aufsichtsrats.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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