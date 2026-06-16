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Auto1 sieht als nächstes Etappenziel Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen

17.06.26 08:31 Uhr
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AUTO1
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 will seine Auslieferungen auch künftig kräftig steigern. Dabei setzen sich die Berliner als nächstes Zwischenziel einen Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen, wie sie am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilten. Allein 300.000 davon sollen auf den Privatkundenbereich fallen, das wäre in etwa eine Verdreifachung im Vergleich zum 2025er-Wert.

Auf lange Sicht soll dabei im Privatkundensegment der Absatz um 20 bis 40 Prozent im Jahr anziehen und um 10 bis 15 Prozent jährlich im Geschäft mit Händlern. Im vergangenen Jahr hatte das MDax-Unternehmen (MDAX) noch gut 842.000 Fahrzeuge in beiden Segmenten ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt.

Zugleich sollen beide Segmente auf lange Sicht die Ergebnisse steigern. So sollen im Privatkundengeschäft, zu dem Plattformen wie Autohero und wirkaufendeinauto.de gehören, und im Händler-Segment der Bruttogewinn und das operative Ergebnis je Fahrzeug weiter steigen.

Im Privatkundengeschäft hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr allerdings noch pro Fahrzeug ein negatives bereinigtes Ergebnis von 410 Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt. Dieser Wert soll sich langfristig auf plus 1.450 bis 2.410 Euro erhöhen. Als ersten Zwischenschritt peilt Auto1 dabei pro Einheit mindestens 800 Euro an./tav/zb

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