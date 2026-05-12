DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +0,7%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.707 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Telekom, Siemens, EVOTEC im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Allianz-Aktie im Plus: Gewinnplus und bestätigter Ausblick geben Rückenwind Allianz-Aktie im Plus: Gewinnplus und bestätigter Ausblick geben Rückenwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auto1 verdient etwas mehr - Prognose bestätigt

13.05.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
18,65 EUR 0,27 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat bei einem deutlichen Absatzplus im ersten Quartal nur wenig mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um drei Prozent auf 59,8 Millionen Euro zu, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das traf in etwa die Erwartungen von Experten.

Der Absatz von Fahrzeugen stieg allerdings um über ein Fünftel auf fast 249.000 Autos, der Umsatz zog gar um ein Viertel auf 2,44 Milliarden Euro an. Auto1-Chef Christian Bertermann bestätigte den Jahresausblick eines operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 250 bis 275 Millionen Euro. Analysten rechneten zuletzt bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne./men/jha/

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
10.04.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2026AUTO1 BuyUBS AG
25.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.04.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2026AUTO1 BuyUBS AG
25.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen