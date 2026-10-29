Mercedes-Benz-Aktie nach Gewinnwarnung: Was Anleger aus den Analystenreaktionen mitnehmen können

Autobauer unter Druck

29.10.26 09:25 Uhr

Die Quartalszahlen bergen kaum Überraschungen, und doch wird es für die Mercedes-Benz-Aktie ungemütlicher: Den eigentlichen Prüfstein sieht ein Experte erst im Jahr 2027.

• Der chinesische Markt bleibt eine große Herausforderung, mit einem Rückgang der Absatzzahlen um 31 % im dritten Quartal, während die Transport- und Finanzsparten stabil bleiben.

• Analysten wie Jefferies bleiben bei Kaufempfehlung, warnen aber vor Risiken für 2027, insbesondere durch eine mögliche Margenschwäche im kommenden Jahr.

• Mercedes-Benz rechnet für 2026 nur noch mit einer Pkw-Marge von 2-3 %, was die Gewinnprognosen belastet und die Ertragskraft in Frage stellt.

Jefferies bleibt bei Buy und 46 Euro, sieht aber Risiken für 2027

Citi senkt das Kursziel von 42 auf 40 Euro und bleibt bei Neutral

Mercedes erwartet 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent Pkw-Marge

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Nach der Gewinnwarnung der Mercedes-Benz Group ziehen die Analysten Bilanz, und ihr Urteil fällt geteilt aus: Während Jefferies an der Kaufempfehlung festhält, nimmt die Citigroup ihr Kursziel zurück. Für die Mercedes-Benz-Aktie verlagert sich die Debatte damit vom abgelaufenen Quartal auf die Frage, wie viel Ertragskraft dem Pkw-Geschäft in den kommenden Quartalen noch bleibt.

Ordentliches Quartal, gekappte Prognose

Den Takt hatte der Konzern selbst vorgegeben. Laut seiner am Dienstag veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung rechnet Mercedes-Benz für die Pkw-Sparte 2026 nur noch mit einer bereinigten Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent statt bisher 3 bis 5 Prozent. Das Konzern-EBIT soll nur noch das Vorjahresniveau erreichen statt deutlich darüber zu liegen. Als Gründe nennt das Unternehmen das zunehmend schwierige Umfeld in China und höhere Kosten im vierten Quartal. Das dritte Quartal selbst fiel dagegen ordentlich aus: Das EBIT übertraf mit 1,77 Milliarden Euro den Konsens von 1,6 Milliarden Euro, auch Transporter und Finanzsparte lagen darüber. Deutlich verfehlt wurde nur der Free Cashflow des Industriegeschäfts, der mit 172 Millionen Euro nicht einmal halb so hoch ausfiel wie die erwarteten 422 Millionen Euro.

Jefferies sieht das eigentliche Risiko im Jahr 2027

Die vollständigen Zahlen, die Mercedes am Mittwoch nachlegte, änderten daran wenig. Der Konzerngewinn kletterte um rund 28 Prozent auf rund 1,52 Milliarden Euro, allerdings von einem durch Sonderlasten gedrückten Vorjahreswert. Der Umsatz sank um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. So sieht es auch Jefferies-Analyst Philippe Houchois, wie dpa-AFX berichtet: Nach den Eckdaten vom Dienstag hätten die kompletten Quartalszahlen keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb er und bestätigte sein Kursziel von 46 Euro. Skeptischer wird er beim Blick in die Zukunft. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und berge ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Gemeint ist damit eine operative Marge von um die 1,5 Prozent.

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Ebenfalls am Mittwoch senkte Citi das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie von 42 auf 40 Euro und beließ die Einstufung bei „Neutral“.

China bleibt die offene Flanke

Wie schwer die Last aus Fernost wiegt, zeigen die Absatzzahlen: In China brach der Pkw-Absatz im dritten Quartal um 31 Prozent ein, insgesamt lieferte Mercedes mit 407.200 Fahrzeugen acht Prozent weniger aus als ein Jahr zuvor. Konzernchef Ola Källenius verweist zwar auf Wachstum in Europa und den USA sowie einen Rekord bei Elektroautos. Doch außerhalb Chinas reichte es nur zu einem Plus von einem Prozent, zu wenig, um den Einbruch auszugleichen. Finanzchef Harald Wilhelm schloss für das Pkw-Geschäft im vierten Quartal einen operativen Verlust nicht aus. Die Marge dürfte nach seinen Worten leicht um die Gewinnschwelle liegen.

Was Anleger aus den Analystenstimmen mitnehmen können

Aufschlussreicher als die Einstufungen ist die gemeinsame Richtung: Selbst Jefferies, das am Kaufvotum festhält, sieht die Markterwartungen für 2027 in Gefahr, und Citi nimmt ihr Ziel zurück. Sollte sich die Pkw-Marge im kommenden Jahr tatsächlich bei rund 1,5 Prozent einpendeln, wäre der Druck auf die Gewinnschätzungen kaum ausgestanden. Ein Gegengewicht bilden die Transporter und die Finanzdienstleistungen, deren Jahresziele unverändert gelten. Sie federn ab, ersetzen aber keine Erholung im Kerngeschäft. Aufmerksamkeit verdient zudem der schwache Free Cashflow, denn die Ergebnisse mündeten im dritten Quartal nicht im gleichen Maß in Mittelzuflüsse.

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Entscheidend dürften drei Signale werden: ob die Pkw-Sparte im vierten Quartal tatsächlich in die Verlustzone rutscht, ob sich der Absatzrückgang in China abschwächt und ob weitere Häuser ihre Kursziele nach unten anpassen.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert Mercedes-Benz im Februar 2027. Dann will der Konzern mit der Prognose für das kommende Jahr im Detail darlegen, wie er die Abhängigkeit vom chinesischen Markt senken will, und auch Houchois erwartet erst zu den Jahreszahlen ein Update zur China-Strategie.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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