DAX24.433 -0,7%Est506.050 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0400 -1,3%Nas25.576 -1,4%Bitcoin53.578 -2,0%Euro1,1543 +0,1%Öl91,35 -2,9%Gold4.256 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Short Squeeze vs. Short Volatility Squeeze und das "Volmageddon" Short Squeeze vs. Short Volatility Squeeze und das "Volmageddon"
Das Kryptourgestein Bitcoin im Iran-Konflikt: Sicherer Hafen oder Risiko-Asset? Das Kryptourgestein Bitcoin im Iran-Konflikt: Sicherer Hafen oder Risiko-Asset?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Autobombe bei Moskau - Spekulationen um getöteten General

09.06.26 20:54 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Unweit der russischen Hauptstadt Moskau ist ein Mann durch eine Autobombe getötet worden. Die Explosion fand nach Angaben des Staatlichen Ermittlungskomitees gegen 5.30 Uhr Ortszeit (4.30 Uhr MESZ) in einem fahrenden BMW statt. Es sei ein Verfahren eingeleitet worden, wobei offen gelassen wurde, in welche Richtung ermittelt wird. Informationen der Tageszeitung "Kommersant" nach wurde die Bombe aus bis zu einem halben Kilogramm Sprengstoff unter dem Boden des Wagens angebracht.

Unbestätigten Berichten ukrainischer und russischer Blogger zufolge ist der Tote ein Oberst oder gar General der russischen Raketentruppen. Die mutmaßliche Adresse des 57-Jährigen in Balaschicha stand dabei bereits seit 2023 auf einer öffentlich einsehbaren Feindliste der Ukraine. Im April 2025 starb bereits ein General des russischen Generalstabs in der Stadt am östlichen Stadtrand Moskaus durch eine Autobombe. Gegen Abend entschärften die Behörden zudem einen verdächtigen Gegenstand im Südwesten Moskaus durch eine gezielte Sprengung.

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen eine russische Invasion. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Anschläge auf russische Militärs und abtrünnige Ukrainer und dabei oft mit Autosprengsätzen./ast/DP/men