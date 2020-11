Autofahrer am Kanzleramt festgenommen - Polizei ermittelt

BERLIN (Dow Jones)--In Berlin ist ein Autofahrer vor dem Bundeskanzleramt in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Das Auto stehe am Tor des Gebäudes. "Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat", so die Polizei. Das Bundespresseamt war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

November 25, 2020 05:04 ET (10:04 GMT)