DAX24.341 +0,2%Est505.863 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +4,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.051 +1,6%Euro1,1714 -0,3%Öl110,7 +1,3%Gold4.576 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat im Plus -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
DAX 40-Papier BASF-Aktie: Diese Dividende steht BASF-Anteilseignern zu DAX 40-Papier BASF-Aktie: Diese Dividende steht BASF-Anteilseignern zu
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Knorr-Bremse Anlegern eine Freude MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Knorr-Bremse Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Autoindustrie: Schlechte Stimmung und jetzt auch noch neue Zölle

04.05.26 10:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
76,46 EUR -1,66 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,48 EUR -1,31 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,55 EUR -1,20 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,23 EUR 0,02 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
84,96 EUR -1,50 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich weiter verschlechtert - und Besserung ist nicht in Sicht. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex fiel im April auf minus 23,8 Punkte nach minus 19,0 Punkten im März (saisonbereinigt), wie das Institut mitteilte. Die jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU auf 25 Prozent zu erhöhen, dürfte den Ausblick zudem weiter verschlechtern.

Zwar bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage besser als im Vormonat, die Erwartungen für die kommenden Monate brachen jedoch ein. Der Erwartungsindikator sank auf minus 30,7 Punkte von zuvor minus 15,3 Punkten.

Wichtige Materialien zunehmend knapp

Zudem machen sich laut Ifo zunehmend Materialknappheiten bemerkbar. Bei fast zehn Prozent der Unternehmen fehlten demnach im April wichtige Vorprodukte, im März lag der Wert noch bei knapp einem Prozent. Der Krieg im Iran beeinträchtige etwa die Produktion und Lieferung von Helium. Das Edelgas werde unter anderem in der Produktion von Chips, Batterien und Airbags eingesetzt. Etwa 40 Prozent des in die EU importierten Heliums kämen aus Katar.

Neben den direkten Auswirkungen auf die Lieferkette habe der Krieg im Iran auch deutliche indirekte Folgen: Die Unsicherheit bei Firmen und Haushalten steige und könne für Zurückhaltung beim Kauf von Neuwagen führen.

Nun kündigte US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag an, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das damit, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./mxx/DP/nas

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:06Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
24.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen