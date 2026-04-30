DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.098 +0,8%Bitcoin66.953 +2,9%Euro1,1728 -0,1%Öl108,4 -5,0%Gold4.624 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie vor Ausbruch? Neuer Chef Beckmann soll Rückkehr zum Wachstum forcieren Merck-Aktie vor Ausbruch? Neuer Chef Beckmann soll Rückkehr zum Wachstum forcieren
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Autoindustrie warnt vor Belastung durch neue US-Zölle

01.05.26 20:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
78,12 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
63,68 EUR 0,30 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,79 EUR 1,23 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
86,46 EUR 0,40 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, hat die angekündigte Anhebung von US-Zöllen auf Autoimporte aus der EU scharf kritisiert und vor erheblichen Folgen gewarnt.

Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Pkw und Lkw aus der Europäischen Union auf 25 Prozent zu erhöhen, stellten eine "schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen" dar, sagte Müller. Die zusätzlichen Abgaben würden die deutsche und europäische Automobilindustrie in einer ohnehin angespannten Lage hart treffen. Zugleich könnten die Maßnahmen auch Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA haben, hieß es weiter.

Müller forderte beide Seiten auf, das zwischen der EU und den USA geschlossene Handelsabkommen einzuhalten und mahnte insbesondere Fortschritte auf europäischer Seite an. Die Automobilindustrie rufe sowohl Washington als auch Brüssel zu einer Deeskalation und zu raschen Gesprächen auf.

US-Präsident Trump hatte am Nachmittag in einem Post auf der Plattform Truth Social angekündigt, er "freue sich mitteilen zu können", dass er die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU von kommender Woche an auf 25 Prozent anheben werde. Er begründete das mit dem Vorwurf, dass die EU sich nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./lig/DP/he

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen