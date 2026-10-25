Autoliv stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Autoliv hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,56 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Autoliv 21,70 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 25,99 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,75 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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