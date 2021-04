Autolobby verärgert über Ladesäulen-Wünsche des Finanzressorts

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um Bezahlmöglichkeiten an Ladesäulen für Elektroautos hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) scharfe Kritik ans Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) gerichtet. "Das Finanzministerium handelt mit seinen Ergänzungswünschen zu Lesegeräten entgegen der eigenen Digitalisierungsstrategie", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Hintergrund ist der Wunsch des Ressorts, neben mobilen Bezahloptionen offenbar auch Lösungen für EC- und Kreditkarten zu entwickeln.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) pocht auf den Einbau solcher Kartensysteme. Die Geldinstitute hatten bereits im Dezember eine entsprechende Erweiterung der vom Wirtschaftsministerium vorgelegten Ladesäulenverordnung gefordert. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung wandte sich der Verband jüngst auch in einem Brief an Finanzminister Olaf Scholz (SPD), um eine entsprechende Kartenlösung durchzusetzen - offenbar mit Erfolg.

Dabei lehnt die Energiewirtschaft zusätzliche Regelungen klar ab. Analoge Kartenlesegeräte würden kaum genutzt, verteuerten aber die Ladesäulen um zehn Prozent, zitierte die SZ aus einem Brief des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) an Altmaier und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Dies sei "unverhältnismäßig". Dagegen rechnet die Kreditwirtschaft laut einem internen Papier, in das die Zeitung Einblick hatte, bei vierstelligen Stückzahlen mit Kartenleser-Preisen von unter 300 Euro pro Gerät.

Das Finanzministerium selbst nahm zu dem Streit indes keine Stellung. "Wie üblich äußern wir uns nicht zu internen Abstimmungen", erklärte Ministeriumssprecherin Katja Novak auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

Die Autobauer setzen vor allem auf Schnelligkeit: Es brauche "dringend eine zukunftsorientierte digitale Bezahlmöglichkeit", erklärte die VDA-Präsidentin. "Zusätzliche gesetzliche Anforderungen für die Ladesäulenbetreiber verkomplizieren den Aufbau unnötig."

