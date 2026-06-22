Automatisierung

Die Online-Apotheke DocMorris beschleunigt die Umsetzung ihrer KI-Strategie und baut im Zuge von Automatisierungen und Prozessoptimierungen gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen ab.

Die jährlich wiederkehrenden Kosteneinsparungen sollen sich voll umgesetzt ab Ende 2027 auf mindestens 15 Millionen Franken (16,2 Mio Euro) pro Jahr belaufen, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Für die Umsetzung fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige Kosten von 5 Millionen Franken an. Laut Unternehmen sollen die Maßnahmen bereits im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Effekt auf das bereinigte operative Ergebnis haben. Die Einsparungen sollen zu 100 Prozent Cashflow-wirksam und zu einem Großteil Ebitda-wirksam sein.

DocMorris berichtet zudem, dass sich die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2026, insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten und digitalen Services, gegenüber dem ersten Quartal weiter beschleunigt hat.

Details dazu will die Online-Apotheke am 15. Juli im Rahmen eines Trading Updates veröffentlichen. Das Halbjahresergebnis und eine aktualisierte Guidance für 2026 sollen am 19. August kommuniziert werden.

/jl/AWP/stk

STECKBORN (dpa-AFX)