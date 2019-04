"Automobilwoche" - Audi will Entwicklungsdienstleister verkaufen

München (Reuters) - Audi will sich einem Magazinbericht zufolge von zwei Entwicklungsdienstleistern trennen.

Die PSW Engineering mit knapp 1000 Mitarbeitern und CSI Entwicklungstechnik mit 700 Beschäftigten stünden zum Verkauf, berichtete die Branchenzeitung "Automobilwoche" am Montag unter Berufung auf Konzernkreise. Die Volkswagen-Tochter kämpfe in der Entwicklung mit Überkapazitäten.

Audi schloss Änderungen bei den Ingenieurdienstleistern nicht aus: "Im Rahmen unseres aktiven Portfoliomanagements überprüfen wir das Beteiligungsportfolio regelmäßig. Dies kann auch zu Anpassungen von Beteiligungsverhältnissen führen", hieß es in einer Stellungnahme. Die Technische Entwicklung bei Audi werde derzeit auf Themen wie Elektrifizierung, Digitalisierung und autonomes Fahren ausgerichtet. Zu Namen äußerte sich der Ingolstädter Konzern nicht.

Die PSW mit Standorten in Gaimersheim bei Ingolstadt und am zweiten großen Audi-Standort Neckarsulm sowie eine Beteiligung von 49 Prozent an der Neckarsulmer CSI gehören Audi seit 2011. Dem Bericht zufolge könnte CSI mit der Berliner IAV fusioniert werden, die zu 50 Prozent Volkswagen und zu 20 Prozent Continental gehört und ebenfalls Ingenieurleistungen anbietet. VW war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Während PSW als "strategischer Partner für Großprojekte" fast ausschließlich für Audi tätig ist, wie ein PSW-Sprecher sagte, arbeitet CSI auch für andere VW-Einheiten.