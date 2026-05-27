DAX24.947 +0,2%Est506.290 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +0,4%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.737 -1,3%Euro1,1593 -0,1%Öl79,22 -0,2%Gold4.328 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 BMW 519000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Autonomes Fahren

Uber-Aktie unbeeindruckt: Robotaxi-Offensive mit Stellantis und Wayve gestartet

17.06.26 12:39 Uhr
Uber-Aktie an der NYSE kaum bewegt: Neue Robotaxi-Partnerschaft mit Stellantis und Wayve | finanzen.net

Uber Technologies treibt die Einführung von Robotaxis voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
5,89 EUR 0,13 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
63,24 EUR -0,56 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Fahrdienstvermittler arbeitet mit dem Autokonzern Stellantis und dem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen Wayve zusammen. Gemeinsam wollen sie die Entwicklung und den Einsatz von Robotaxis, die komplett ohne Fahrer auskommen, weltweit prüfen.

Der Schritt baue auf einer früheren Vereinbarung der Unternehmen auf, so Uber. Diese sieht den Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen vor, die noch von einer Person überwacht werden, sogenannte "Level-2++"-Fahrzeuge.

Stellantis wird seine Plattform vollständig selbstfahrender Autos - sogenannten "Level 4"-Fahrzeuge - für die Fahrdienstvermittlungsplattform von Uber bereitstellen. Wayve wird seine KI-Fahrtechnologie beitragen.

Als Teil der Zusammenarbeit planen die Unternehmen, bei der Integration, dem Testen, der Validierung und dem Einsatz der Fahrzeuge zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist es, sichere und skalierbare autonome Fahrzeuge in Städte in ganz Europa, Nordamerika und anderswo zu bringen.

Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine unverbindliche Absichtserklärung. Diese bildet den Rahmen für künftige Vereinbarungen über Technologieentwicklung, Lizenzierung, Produktion und Fahrzeugbeschaffung.

Jedes Unternehmen kann weiterhin zusätzliche Partnerschaften im Bereich selbstfahrender Fahrzeuge verfolgen.

Die Uber-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,07 Prozent fester bei 73,30 US-Dollar, während Stellantis-Titel via XETRA 1,69 Prozent auf 5,88 Euro abgeben.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
02.06.2026Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Stellantis BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.05.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
22.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
18.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen