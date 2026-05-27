Uber-Aktie unbeeindruckt: Robotaxi-Offensive mit Stellantis und Wayve gestartet
Uber Technologies treibt die Einführung von Robotaxis voran.
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Der Fahrdienstvermittler arbeitet mit dem Autokonzern Stellantis und dem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen Wayve zusammen. Gemeinsam wollen sie die Entwicklung und den Einsatz von Robotaxis, die komplett ohne Fahrer auskommen, weltweit prüfen.
Der Schritt baue auf einer früheren Vereinbarung der Unternehmen auf, so Uber. Diese sieht den Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen vor, die noch von einer Person überwacht werden, sogenannte "Level-2++"-Fahrzeuge.
Stellantis wird seine Plattform vollständig selbstfahrender Autos - sogenannten "Level 4"-Fahrzeuge - für die Fahrdienstvermittlungsplattform von Uber bereitstellen. Wayve wird seine KI-Fahrtechnologie beitragen.
Als Teil der Zusammenarbeit planen die Unternehmen, bei der Integration, dem Testen, der Validierung und dem Einsatz der Fahrzeuge zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist es, sichere und skalierbare autonome Fahrzeuge in Städte in ganz Europa, Nordamerika und anderswo zu bringen.
Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine unverbindliche Absichtserklärung. Diese bildet den Rahmen für künftige Vereinbarungen über Technologieentwicklung, Lizenzierung, Produktion und Fahrzeugbeschaffung.
Jedes Unternehmen kann weiterhin zusätzliche Partnerschaften im Bereich selbstfahrender Fahrzeuge verfolgen.
Die Uber-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,07 Prozent fester bei 73,30 US-Dollar, während Stellantis-Titel via XETRA 1,69 Prozent auf 5,88 Euro abgeben.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
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