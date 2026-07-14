DAX 24.924 -0,9%ESt50 6.265 -0,2%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,48 +0,9%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.640 -0,4%Euro 1,1416 -0,0%Öl 85,5 +0,9%Gold 4.031 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Autonomes Fahren

VW-Tochter Moia startet autonome Kleinbus-Fahrten - Aktie unbeeindruck

VW-Tochter Moia startet autonome Kleinbus-Fahrten - Aktie unbeeindruck

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia bietet von heute an Fahrten in Hamburg mit selbstfahrenden Elektro-Kleinbussen an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.00 EUR 0.08 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Fahrten können ausgewählte, vorab registrierte Hamburger über die Moia-App buchen, wie die VW-Tochtergesellschaft mitteilte. In Kürze sollen die Beförderungen auch über die App Switch des Hamburger Verkehrsverbunds gebucht werden können.

Werbung

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, autonomes Fahren leiste einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen. "Hier in Hamburg wird es Schritt für Schritt Realität."

Das Angebot befindet sich in einer Testphase, in der Fahrten den Angaben zufolge kostenfrei sind. Ein Sicherheitsfahrer sitzt im Fahrzeug. Moia will bis zu zehn Busse einsetzen. Die Fahrten sollen zunächst in Teilen von Winterhude, Barmbek und Wandsbek angeboten werden.

Mehrere Projekte zum autonomen Fahren

n

In Hamburg gibt es mehrere Projekte zum autonomen Fahren. Die Busanbieter Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein arbeiten an ähnlichen Angeboten. Freenow will autonome Taxis einführen.

Werbung

Die Hamburger Verkehrsbehörde hatte 2023 angekündigt, dass bis 2030 in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein sollen. Einem Bericht der "Welt" zufolge geht die Behörde aber inzwischen davon aus, dass es nur einige Hundert werden.

Moia hatte ursprünglich angekündigt, von Mitte 2025 an autonome Fahrten mit Passagieren anbieten zu wollen. Ein Unternehmenssprecher sagte, es habe schon Fahrten gegeben, allerdings sei das Angebot zuvor nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.

Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,08 Prozent höher bei 71,94 Euro.

/lkm/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Gl0ck / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG